La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 22 de mayo con el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo de 2026. El organismo previsional informó qué grupos de beneficiarios recibirán sus haberes durante la jornada, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

En esta fecha cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y cuyos DNI terminan en 9. También reciben sus pagos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 9.

Además, Anses confirmó que este viernes cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyos DNI terminan en 8. A su vez, continúa el calendario de pagos para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a matrimonio, adopción y nacimiento, que se extenderá hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Durante mayo, los haberes previsionales recibieron una actualización basada en el índice de inflación informado por el Indec, en línea con el esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional. Los jubilados que cobran el haber mínimo también perciben el bono extraordinario que el Ejecutivo mantiene para reforzar ingresos.

Desde el organismo previsional recordaron que todos los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de cobro. Además, remarcaron que los trámites y consultas pueden realizarse de manera online a través de la plataforma Mi Anses.

El cronograma de pagos de Anses se organiza cada mes según la terminación del DNI para evitar aglomeraciones y ordenar la atención bancaria. Las fechas incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, prestaciones por desempleo y otros programas sociales administrados por el Estado nacional.

Quienes necesiten verificar su fecha exacta de cobro pueden ingresar al sitio oficial de Anses con número de CUIL y clave de seguridad social. También se encuentra habilitada la aplicación móvil del organismo para consultar liquidaciones, recibos y próximos pagos.