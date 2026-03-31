Los escalofriantes posteos del tirador de San Cristóbal antes del ataque

Las redes sociales se convirtieron en un escenario que anticipó señales del ataque perpetrado por un adolescente de 15 años en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde mató a Ian Cabrera, de 13 años. Según pudo reconstruir Infobae, el joven utilizaba un alias en distintas plataformas para compartir videos y referencias sobre tiradores escolares, así como imágenes y frases vinculadas a la muerte, revelando una obsesión que había pasado inadvertida para su entorno cercano.

Entre los contenidos que el adolescente compartió en sus perfiles se encontraban videos sobre Kosta Kecmanović, autor de la masacre en la Escuela Primaria Vladislav Ribnikar, en Serbia, que dejó un saldo de diez muertos; Seung-Hui Cho, el ejecutor de la masacre en el Campus Universitario de Virginia Tech, en Estados Unidos, con 33 víctimas fatales; y Elliot Rodger, el tirador de Isla Vista, también en Estados Unidos, que asesinó a siete personas. En los dos últimos casos, los agresores figuran entre los fallecidos.

En una de las publicaciones, el usuario compartió una imagen en blanco y negro del escritor japonés Yukio Mishima, quien se suicidó en 1970, acompañada de la frase en inglés: “We live in an age in which there is no heroic death” (“Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica”). En otra, se lee: “Creo que solo encuentras paz en la muerte”. Debajo de esas publicaciones, numerosos usuarios dejaron comentarios de respaldo, calificándolo como “héroe”, “ídolo” y expresando mensajes como “necesitamos a más”, “pronta libertad” o “espero que salgas pronto”.

El mismo usuario también participaba en una plataforma dedicada a compartir y visualizar videos de muertes violentas, donde utilizaba como imagen distintiva “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp”, un célebre cuadro del pintor Rembrandt. En ese espacio, sin embargo, la recepción fue diferente: algunos usuarios criticaron al adolescente con comentarios como “un tiroteo masivo de cuarta” o “Columbine fue así casi 30 años, copiarlos ya no es genial, búsquense nuevos ídolos, retrasados”.

Paralelamente, allegados a la investigación trazaron un perfil del tirador a partir de la información recabada en las primeras horas tras el hecho. De acuerdo con las fuentes, el adolescente no registraba antecedentes en su trayectoria escolar. Su padre es camionero y padece consumo problemático de sustancias; desde hace dos años reside en Entre Ríos. Su madre es docente de nivel inicial y se encuentra con licencia psiquiátrica. El arma utilizada, una escopeta, pertenecía a su abuelo materno, quien tenía una forrajería. Su hermana mayor cursa el primer año de la facultad en Santa Fe.

Los investigadores señalaron que en el entorno familiar existía conflictividad marcada por la ausencia del padre, aunque describieron al adolescente como “un pibe tranquilo” y calificaron el hecho como “impensado”. Asimismo, indicaron que no se registraron antecedentes de bullying entre la víctima y el agresor, y que el tirador disparó sin reparar en quién estaba frente a él.