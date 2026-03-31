El Teatro Sarmiento presenta “El Cristo de los Gitanos”, un espectáculo de danza y teatro flamenco

En el marco de las actividades programadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para Semana Santa, el Teatro Sarmiento abre sus puertas a una propuesta artística de alto impacto: la obra “El Cristo de los Gitanos”, a cargo de la compañía de danza Solange Pinto. Se trata de un espectáculo de danza-teatro de raíz flamenca que invita al público a una experiencia estética y espiritual profunda.

La puesta ofrece una mirada artística y contemporánea sobre la vida de Jesús, recorriendo desde su nacimiento hasta la pasión, muerte y resurrección. A lo largo de 11 escenas, la danza y el teatro conviven de manera simultánea, generando una narrativa corporal y emocional que busca conmover y reflexionar. La obra está pensada para todo público, sin distinción de edades, y promete una experiencia única en el emblemático escenario del Teatro Sarmiento.

La función se llevará a cabo a las 21:30 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro, con un valor general de $12.000. Se recomienda adquirirlas con anticipación, dado el interés que ha despertado la propuesta en el marco de la agenda cultural de Semana Santa.

Esta propuesta se suma a la variada oferta que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ha preparado para la provincia durante los días de mayor convocatoria turística y religiosa. La iniciativa busca consolidar una agenda que combine arte, tradición y reflexión en escenarios emblemáticos de San Juan, ofreciendo alternativas para residentes y visitantes.

Para conocer más detalles de las actividades programadas, se puede consultar el sitio oficial sanjuan.tur.ar o seguir las redes sociales de cultura.sanjuan y del Teatro Sarmiento, donde se irán actualizando las novedades de la programación de Semana Santa.