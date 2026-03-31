Por qué Colapinto es vital para que la Fórmula 1 regrese a la Argentina

El próximo domingo 26 de abril, las avenidas Del Libertador y Sarmiento en Palermo se convertirán en un circuito urbano de dos kilómetros para recibir a Franco Colapinto. El piloto argentino de 22 años protagonizará un road show multitudinario con un monoplaza de la estructura de Alpine para deleitar a los fanáticos locales. Según el equipo de Enstone, la jornada culminará con dos carreras oficiales que constituirán el punto culminante del día en la zona del Monumento a los Españoles.

El vehículo elegido es un Lotus E20 del año 2012, el cual posee un motor aspirado V8 de Renault previo a la tecnología híbrida. Debido a que carece de impulsor eléctrico, el monoplaza destaca por su particular sinfonía, siendo el mismo modelo que la escudería utiliza habitualmente para este tipo de exhibiciones comerciales. Esta unidad estará decorada con los colores actuales de Alpine, marca que adoptó su nombre en 2021 tras ser Renault.

Esta exhibición, gestionada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a empresas privadas, funciona como una carta de negociación para recuperar el Gran Premio de Argentina.

Las imágenes del evento se presentarán ante Liberty Media el 3 de mayo durante el Gran Premio de Miami, mientras avanzan las reformas estructurales en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir a la máxima categoría en el futuro.

La realización del show fue posible gracias a la cancelación de las carreras en Arabia Saudita y Baréin por el conflicto en Medio Oriente, lo que permitió este espacio en el calendario. Eventos similares de tipo showcar ya tuvieron antecedentes en la ciudad con David Coulthard en 2008 y Daniel Ricciardo en 2012.

Colapinto, quien recientemente sumó sus primeros puntos con Alpine al quedar décimo en el GP de Shanghai, compartió su emoción por este reencuentro con el público. El corredor afirmó que “conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”. En sus redes sociales, el pilarense reforzó la invitación publicando: “nos vemos en casita, vengan todos”.

A pesar de ser campeón nacional de karting en 2018, el joven nunca compitió oficialmente en autos dentro del país, habiendo debutado en monoplazas en Uruguay a los 12 años.

Sobre esta oportunidad única, el piloto ya había anticipado anteriormente que “sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí”.

El evento contará con una Fan Zone organizada por los patrocinadores en los parques cercanos y será transmitido a través de Disney+. Tras su paso por Australia y Japón, Franco llegará a la Argentina el 23 de abril antes de partir hacia su próximo compromiso en Estados Unidos el lunes 27. La preventa de tickets iniciará el 6 de abril y la venta general el día 7.