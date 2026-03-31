Tras el revuelo por el caso de la niña de 12 años embarazada en 25 de Mayo, su madre publicó un video en redes sociales asegurando que la situación la tomó por sorpresa.

En sus declaraciones, la mujer afirmó: “Yo no sabía que él le hacía estas cosas a mi hija” y agregó que “yo no sabía que él le hizo estas cosas a mi hija”. Según explicó, su atención estaba centrada en sus otros hijos, uno con un problema cardíaco y otro con diabetes tipo 1 y celiaquía. Al respecto, señaló: “Mi día empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a la 1, atendiendo a mis hijos”.

La madre denunció que su familia está angustiada y que sufren hostigamiento en su casa, donde les arrojan piedras. Ante esto, expresó: “Salgo a pedir por favor que sean prudentes, que piensen en las criaturas que tengo”.

Sobre el acusado, quien habría amenazado a los menores, sostuvo: “Yo no sabía que él se le metía en la cama a mi hija”. El caso, detectado en la escuela el 20 de marzo, es investigado como un posible abuso crónico por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Mientras el padrastro detenido niega los hechos y ofrece un ADN, se supo que la niña intentó advertir lo ocurrido previamente sin ser escuchada. El viernes pasado, la menor accedió a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Rawson y sigue monitoreada, a la espera de declarar en Cámara Gesell.