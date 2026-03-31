El ex Matadero Municipal de Jáchal será una base operativa y logística de a JSC Mining

En una sesión extraordinaria que marcó un hito para el desarrollo industrial del departamento, el Honorable Concejo Deliberante de Jáchal sancionó por unanimidad la Ordenanza Nº 3229, mediante la cual se otorga la concesión de uso temporal del ex Matadero Municipal a la empresa JSC Mining S.A.S. La decisión, fruto de un trabajo articulado entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo, dio luz verde a la creación de la Base Operativa y Logística Jáchal (BOpeL), un proyecto que transformará el antiguo predio en un moderno centro de procesamiento alimentario y logística.

El intendente Dr. Matías Espejo encabezó la conferencia de prensa en la que se comunicó oficialmente la aprobación del proyecto. Durante su intervención, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto que permitió alcanzar este acuerdo y puso en valor el impacto positivo que tendrá en la comunidad. “Este es el resultado de una mirada puesta en el crecimiento real. Logramos un acuerdo donde el sector privado invierte, el Estado recupera su infraestructura y, fundamentalmente, el vecino de Jáchal recupera la esperanza de un trabajo digno en su propia tierra”, sostuvo Espejo.

El proyecto contempla tres ejes centrales que definen su alcance y su compromiso con el desarrollo local. En primer lugar, se prevé la recuperación patrimonial del predio, ya que JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo de las instalaciones. Todas las mejoras realizadas quedarán en propiedad del Municipio al finalizar el período de concesión, asegurando un legado tangible para la comunidad.

En segundo lugar, el proyecto establece una prioridad clara para el empleo jachallero: el 70% de la mano de obra que se requiera para el funcionamiento de la base será de origen local. Además, la empresa asumió el compromiso expreso de priorizar la empleabilidad de vecinos del departamento y la compra de insumos a productores de la zona.

El tercer eje apunta al impulso de la producción regional. La BOpeL funcionará como un nexo logístico estratégico que permitirá a los productores de Jáchal integrar directamente su oferta al servicio de catering y hotelería de la mina Veladero, generando así un circuito virtuoso que vincula la actividad minera con el desarrollo productivo local.

El dictamen de la Asesoría Letrada del municipio confirmó la viabilidad jurídica del proyecto, que fue declarado de Interés Público Social, Laboral y Productivo. Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que esta decisión consolida a Jáchal como socio estratégico del desarrollo industrial minero de la provincia de San Juan, asegurando que los beneficios de la actividad se traduzcan en progreso concreto, empleo de calidad y oportunidades reales para los jachalleros.