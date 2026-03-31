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El duro diagnóstico de salud que le dieron a Floppy Tesouro: "Salí llorando"
POR REDACCIÓN
Floppy Tesouro atraviesa un momento complejo de salud tras recibir un nuevo diagnóstico de pulpitis aguda, una inflamación dental que agrava su cuadro previo de neuralgia del trigémino y trismus.
La modelo inició un tratamiento odontológico y relató que “hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron”, aunque confesó que “no saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar”.
Al salir de la intervención, se mostró vulnerable y admitió que “lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses”, sintiéndose “física y mentalmente agotada” por los dolores constantes que padece desde hace tiempo. Respecto a su estado tras el paso por el dentista, indicó encontrarse “aún anestesiada, un poco molesta e inflamada, pero poco a poco va a ir bajando el dolor”.
La situación clínica, que incluyó una internación a principios de marzo, requiere un proceso gradual, por lo cual Tesouro señaló que “van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor”, destacando que “sé que todo esto es para sentirme mejor. Van a trabajar en etapas así se hace más llevadero”.
A pesar del malestar, intentó mantener sus compromisos laborales recientes: “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo”.
Sin embargo, debió suspender otras actividades sociales porque “hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy”, reconociendo con sinceridad que “estoy a media máquina, porque realmente no estoy al 100%”. Finalmente, agradeció el cariño de su público con un “gracias por sus mensajes con tan linda energía” y reafirmó su voluntad de recuperación diciendo estar “siempre positiva y pronta a recuperarme, a ponerle garra que falta poco”.