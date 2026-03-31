El duro diagnóstico de salud que le dieron a Floppy Tesouro: "Salí llorando"

Floppy Tesouro atraviesa un momento complejo de salud tras recibir un nuevo diagnóstico de pulpitis aguda, una inflamación dental que agrava su cuadro previo de neuralgia del trigémino y trismus.

La modelo inició un tratamiento odontológico y relató que “hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron”, aunque confesó que “no saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar”.

Al salir de la intervención, se mostró vulnerable y admitió que “lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses”, sintiéndose “física y mentalmente agotada” por los dolores constantes que padece desde hace tiempo. Respecto a su estado tras el paso por el dentista, indicó encontrarse “aún anestesiada, un poco molesta e inflamada, pero poco a poco va a ir bajando el dolor”.

La situación clínica, que incluyó una internación a principios de marzo, requiere un proceso gradual, por lo cual Tesouro señaló que “van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor”, destacando que “sé que todo esto es para sentirme mejor. Van a trabajar en etapas así se hace más llevadero”.

A pesar del malestar, intentó mantener sus compromisos laborales recientes: “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo”.

Sin embargo, debió suspender otras actividades sociales porque “hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy”, reconociendo con sinceridad que “estoy a media máquina, porque realmente no estoy al 100%”. Finalmente, agradeció el cariño de su público con un “gracias por sus mensajes con tan linda energía” y reafirmó su voluntad de recuperación diciendo estar “siempre positiva y pronta a recuperarme, a ponerle garra que falta poco”.