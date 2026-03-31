La Luna llena inaugura el mes de abril en Argentina con un fenómeno especial

El calendario astronómico de 2026 presenta un comienzo de abril especial con la llegada de la Luna llena este miércoles 1°. Este evento se destaca por coincidir con el primer día del mes, una situación poco habitual debido a que el ciclo lunar de 28 días no suele ajustarse de forma exacta al calendario mensual.

Científicamente, el fenómeno se produce cuando la cara visible del satélite recibe la luz del Sol de manera completa. En Argentina, la fase llena alcanzará su punto máximo a las 23:23, aunque para apreciarla con mayor claridad se recomienda observarla durante su salida a las 18:50 del mismo miércoles o en la madrugada del jueves, momento en que se ubicará en lo más alto del cielo.

A pesar de su denominación, la Luna Rosa no cambia realmente su color. El nombre proviene de una tradición cultural de los pueblos originarios de América del Norte, vinculada a la floración de la Phlox subulata, una planta silvestre rosada que cubre grandes extensiones durante la primavera boreal. Aunque en el hemisferio sur transcurra el otoño, la nomenclatura se mantiene de forma global para marcar los cambios estacionales.

Este suceso se enmarca en un año de gran atractivo para la astronomía que incluirá un total de cuatro eclipses según el Servicio de Hidrografía Naval. Tras el eclipse solar de febrero y el lunar del pasado 3 de marzo, conocido como "Luna de sangre", se esperan otros dos fenómenos similares para el segundo semestre.

Más allá de la ciencia, existen diversas creencias que asocian la intensidad energética de esta fase con la reflexión, el cierre de ciclos o variaciones en el estado de ánimo y procesos biológicos.