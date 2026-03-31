Las acreedoras del crédito de Adorni son dos jubiladas que niegan conocerlo

Dos mujeres de 64 y 72 años figuran como acreedoras del préstamo hipotecario que permitió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito. Así surge de la documentación oficial del Registro de la Propiedad Inmueble, donde consta que ambas aportaron en conjunto 200.000 dólares para concretar la operación.

Las prestamistas y su reacción

Una de las acreedoras es Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, quien al ser consultada negó conocer a Adorni y cortó la comunicación al ser preguntada por la operación. “No, la verdad que no”, respondió inicialmente, y luego rechazó haber otorgado dinero en forma de hipoteca.

La otra mitad del crédito figura a nombre de Claudia Sbabo, de 64 años, quien aparece en registros como empleada de una editorial. Al contactarla telefónicamente, una mujer que atendió en su nombre aseguró desconocer tanto al funcionario como los detalles de la operación.

Los detalles de la compra

La escritura, firmada el 18 de noviembre de 2025, establece que la propiedad fue adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en partes iguales. El inmueble —ubicado sobre la calle Miró al 500— tiene casi 200 metros cuadrados totales, incluyendo una cochera, y fue registrado por un valor de 230.000 dólares.

En el mismo documento se consigna la hipoteca por 200.000 dólares, dividida en partes iguales entre ambas acreedoras. Esto indicaría que los compradores habrían aportado aproximadamente 30.000 dólares al momento de la operación.

El origen de la propiedad y la operación previa

Antes de la venta a Adorni, Viegas y Sbabo habían adquirido el inmueble en mayo de 2025 por 200.000 dólares, según consta en el registro. Seis meses después, lo vendieron con un incremento cercano al 15%.

El primer propietario del departamento había sido Hugo Alberto Morales, exfutbolista con paso por clubes como Huracán y Lanús.

El patrimonio bajo la lupa

La compra del departamento se suma a otros bienes del funcionario. Adorni mantiene además una propiedad en Parque Chacabuco y, un año antes, su esposa había adquirido una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la provincia de Buenos Aires.

En medio de cuestionamientos políticos, el propio funcionario sostuvo recientemente que su patrimonio fue construido durante su actividad en el sector privado. “No tengo nada que esconder”, afirmó.

Sin embargo, la Justicia investiga un posible enriquecimiento ilícito y busca determinar el origen de los fondos con los que incrementó su patrimonio desde su ingreso a la función pública.

El perfil de las acreedoras

De acuerdo a registros oficiales, Viegas tuvo participación en una empresa vinculada a la construcción y actividades inmobiliarias, además de haber intervenido en operaciones relacionadas con habilitaciones hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires.

Sbabo, en tanto, no registra actividad empresarial. Figura como empleada en relación de dependencia, afiliada al PAMI, y sin antecedentes comerciales relevantes en los registros públicos.

Mientras avanza la investigación judicial, el foco está puesto en esclarecer las condiciones del préstamo y el vínculo entre las acreedoras y el funcionario.