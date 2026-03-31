Juli Poggio contó por qué todo el mundo la odia y no la acepta

Julieta Poggio se convirtió nuevamente en tendencia al compartir una definición íntima sobre cómo proyecta su vida personal y su postura frente a la maternidad. En una conversación junto a Julio Leiva, Lizardo Ponce y Seba Manzoni para Hispa, la joven actriz de 24 años decidió enfrentar los mandatos tradicionales.

Durante la charla, fue contundente al expresar que “no me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso”. Esta revelación no busca ser una provocación, sino una descripción de su sentir actual, ya que afirmó que “nunca fue mi sueño ser mamá”.

Al profundizar sobre los deseos de su entorno, la exparticipante de Gran Hermano marcó una clara diferencia con sus pares, señalando que “capaz muchas amigas de mi edad ya se proyectan o es un sueño de toda su vida, y nunca fue mi sueño ser mamá”.

Sin embargo, Julieta reconoció el impacto que tiene la mirada externa en su cotidianidad y confesó que “no me hace dudar, me hace dudar lo que me dice la gente”. Esta presión social la lleva, en ocasiones, a adoptar una actitud defensiva por cansancio, admitiendo que “a veces termino diciendo como 'Bueno, sí, es verdad'” y que “siempre que lo hablo termino diciendo 'Bueno, sí, sí...', como para que no me molesten más con el tema, ¿viste?”.

Durante el intercambio, Seba Manzoni recordó uno de los comentarios más frecuentes que reciben las mujeres jóvenes al plantear esta postura: “Es la típica de 'ya vas a cambiar de opinión, ya te va a picar el bichito'”.

Ante este tipo de frases instaladas, Poggio optó por sostener su presente con firmeza, aunque sin clausurar definitivamente el futuro, explicando que “no digo que nunca lo voy a ser, pero no me veo siendo madre por ahora”. De esta manera, la actriz defendió la libertad de elegir un camino propio sin la necesidad de brindar justificaciones constantes ante los cuestionamientos de la sociedad.