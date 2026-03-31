Sufría bullying y cazaba con su padre, así era la vida del adolescente asesino de Santa Fe

La tranquilidad de la Escuela Normal Mariano Moreno en San Cristóbal se vio interrumpida un lunes tras el ingreso escolar, cuando un alumno de entre 15 y 16 años abrió fuego con una escopeta. El violento hecho terminó con la vida de un compañero y dejó a otros dos estudiantes heridos de gravedad por el impacto de esquirlas.

En total, ocho adolescentes debieron ser atendidos en el hospital local, incluyendo a quienes sufrieron cortes y golpes durante la huida masiva en la institución de esta ciudad de 15.000 habitantes. Antonella, madre de uno de los alumnos presentes, relató que “fueron cuatro o cinco disparos al aire, la víctima venía entrando por el otro pasillo, lo unico que se ve fue el video de los chicos atropellándose”.

A pesar del ataque, no se habían registrado antecedentes violentos del joven, a quien los docentes describían como un buen alumno con altas calificaciones y buen comportamiento previo.

Sobre su perfil, el secretario de Gobierno Ramiro Muñoz señaló que “los docentes decían que era buen alumno, llamó la atención su actitud”, aclarando además que por el momento “es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar”.

Ante el profundo dolor por lo ocurrido, Antonella expresó que las familias “no sabenos qué hacer o cómo reaacionar. Sobre la víctima, no podes parar de pensar en que sos padre, que mandaste a tu hjo al colegio y a la media hora te llaman y te dicen que está muerto”.

La procedencia del arma apunta al abuelo del menor, vinculada directamente a las salidas de caza que el chico solía compartir con su padre. Antonella mencionó al respecto que “no puedo decir nada de él. Lo que escuché y hablé con mi hijo es que el chico que disparó salía a cazar con su papá, de ahí pudo haber tendio el arma”, sumando que “se habló mucho de depresión en la escuela, uno no sabe qué pasa por la cabeza de un adolescente, uno les enseña los límites pero no sabés qué toman del entorno”.

La conmoción fue inmediata y Giuliana, hermana de un estudiante que logró escapar, recordó la desesperación del momento: “No le creíamos cuando nos avisaron porque nos habían dicho que era un incidente. Cuando él llamó, salimos disparando con mi mamá a la escuela”.

Sobre las posibles causas del ataque, ella comentó que “aparentemente tuvo un problema una semana antes, hay un montón de rumores, dicen que sufría bullying, que estaba dispuesto a ir y matar al chico con el que había tenido un problema o a sus amigos”. Finalmente, el atacante fue detenido y trasladado tras la intervención de la policía.