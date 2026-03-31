La comprometedora foto de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe se encuentran inmersos en los ensayos de la versión teatral de Secreto en la montaña, un proyecto que promete una gran entrega escénica.

Esta dupla, que ya compartió elenco en la serie Envidiosa, se aleja de su zona de confort para interpretar a dos vaqueros atrapados en un vínculo prohibido dentro del interior profundo de Estados Unidos. Bajo la producción general de Adrián Suar y la dirección de Javier Daulte, el estreno está previsto para el próximo 7 de mayo en las tablas del Multiteatro.

La preparación de los personajes incluye una transformación visual completa que se puede observar en los camarines, donde los actores utilizan sombreros de ala ancha, botas y chaquetas de mezclilla.

El ambiente rural se recrea con fardos de pasto y una iluminación natural que busca transmitir la carga dramática de la historia. En las sesiones previas, se percibe una fuerte complicidad entre ambos a través de abrazos y gestos que evocan la intensidad emocional de la obra original.

Vicuña aparece con camisa a cuadros, mientras que Lamothe utiliza una chaqueta marrón durante la caracterización para las fotos oficiales. Esta nueva apuesta teatral invita a reflexionar sobre los prejuicios sociales y la libertad de amar en contextos adversos.

Mientras avanzan con este compromiso laboral, ambos mantienen un equilibrio con su vida privada. Vicuña festejó recientemente el cumpleaños de su pareja, Ana Espansandín, rodeado de sus seres queridos. Por su parte, Lamothe disfrutó de un descanso en el sur de Francia junto a su novia Débora Nishimoto, con quien trabajó anteriormente en la televisión.