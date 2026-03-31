Eliminaron de Gran Hermano a Franco Poggio, el participante sanjuanino

A poco más de un mes del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo definió el 30 de marzo de 2026 a su sexto eliminado en una gala de alta tensión. El enfrentamiento final en la placa negativa puso frente a frente a Brian Sarmiento, el jugador más polémico, y a Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce.

Tras conocerse la decisión del público que lo dejó fuera de juego, Franco se despidió conmovido entre abrazos de su grupo y les dijo a sus compañeros que son todos muy capaces, esto es un juego y que vayan todos para delante y no decaigan.

Agregó que se lleva experiencias muy lindas, agradeció a Gran Hermano por la oportunidad que fue un desafío, deseó que gane el mejor y concluyó afirmando que todos somos humanos y son capaces de llegar lejos, despidiéndose con mucha felicidad en un cierre que reflejó experiencias compartidas y desafíos personales.

Por el contrario, Brian Sarmiento festejó su continuidad con gritos de ¡Vamos Brian, carajo! y desafió al resto diciendo que va mano a mano con el que sea, que vengan otra vez y que llegará hasta la final.

El jugador celebró con su grupo cercano y con integrantes del equipo de Sol, lo que provocó un fuerte cruce con Lolo Poggio, quien le recriminó que le fue re bien la placa por su festejo excesivo. Ante esto, el futbolista respondió con un más vale que me voten otra vez y salió al jardín a gritar, donde también tuvo roces con Yipio y Lola por no dejar hablar a sus compañeras.

Con este resultado, Franco se convirtió en el quinto varón en salir tras la partida de Kennys Palacios, manteniendo a Carlota como la única mujer eliminada hasta el momento en una casa que ahora requiere nuevas estrategias, alianzas y movimientos.