Calingasta denunció graves daños en la Pampa del Leoncito por una camioneta

Un grave hecho de irresponsabilidad y vandalismo sacudió en uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan. La Municipalidad de Calingasta denunció formalmente a un grupo de personas que, a bordo de una camioneta, realizaron maniobras peligrosas y provocaron daños en el suelo natural de la Pampa del Leoncito, un patrimonio local.

La situación alcanzó ribetes dramáticos ya que, en el momento del ataque, más de 100 personas se encontraban en el Barreal Blanco. El grupo estaba integrado por un equipo municipal, bailarines y staff técnico que realizaban la grabación de un videoclip, quienes fueron testigos directos de las peligrosas piruetas.

Intervención directa del Intendente

A pesar de las advertencias de los presentes para que detuvieran su accionar, los ocupantes del vehículo continuaron con las maniobras. Ante la gravedad del hecho, el intendente Dr. Sebastián Carbajal intervino personalmente en el lugar para lograr la identificación de los responsables.

Posteriormente, se radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 33 y se dio intervención inmediata a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia para que evalúe la magnitud del daño en este espacio protegido.

El cuidado de cara a Semana Santa

Desde el municipio recordaron que la Pampa del Leoncito es un lugar único en el mundo y que este tipo de conductas no solo dañan el ecosistema, sino que atentan contra la seguridad física de los visitantes.

De cara al fin de semana largo de Semana Santa, las autoridades reforzaron el mensaje de compromiso ambiental con que no está permitido realizar maniobras vehiculares sobre el barreal. Además, solicitaron a turistas y vecinos denunciar de inmediato cualquier conducta similar.

"Cuidar nuestros espacios es responsabilidad de todos", sentenciaron desde la comuna, instando a la comunidad a actuar con respeto por las normas vigentes en las áreas protegidas del departamento.