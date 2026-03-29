En una jornada cargada de simbolismo y bajo un contexto de extrema tensión internacional, el papa León XIV encabezó este domingo 29 de marzo su primera celebración de Domingo de Ramos. Ante decenas de miles de personas que colmaron la Plaza de San Pedro con ramos de olivo, el pontífice lanzó un enérgico llamado a la paz mundial y pidió por el fin de los conflictos en Medio Oriente.

La ceremonia, que marca el inicio de la Semana Santa, fue el escenario para que el obispo de origen estadounidense-peruano centrara su homilía en la reconciliación y el rechazo absoluto a la violencia. "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!", exclamó León XIV en un mensaje que resonó con fuerza en todo el mundo católico.

El Papa dedicó gran parte de sus palabras a la situación crítica en Tierra Santa, conflicto que ya cumple un mes de enfrentamientos abiertos. Manifestó su profunda preocupación por los cristianos de la región que sufren las consecuencias de una guerra que calificó de "atroz" y que les impide vivir plenamente los ritos de estos días santos.

Esta mención del Santo Padre coincide con las graves denuncias del Patriarcado Latino de Jerusalén, que informó que la policía impidió la celebración de la misa en la iglesia del Santo Sepulcro, interceptando a los líderes eclesiásticos en su camino al templo.

En uno de los pasajes más tajantes de su discurso, León XIV fue directo al señalar que ninguna fe puede ser utilizada para validar el enfrentamiento armado. "Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesús, rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra", sentenció con firmeza.

El pontífice enfatizó que Dios rechaza las oraciones de quienes promueven la violencia y puso como ejemplo la figura de Jesús, quien "no se armó ni libró ninguna guerra", sino que mostró el "rostro manso de Dios". Con este llamado a la reflexión, la Iglesia inicia la semana más sagrada del año, pidiendo por un milagro de paz en las zonas de conflicto.