Mediante una reunión que se mantuvo durante el viernes 7 de junio, la Federación Nacional de Docentes Universitarios confirmó un nuevo paro nacional para el próximo martes 11 y el miércoles 12 de junio, en reclamo por mejoras salariales y en contra de la Ley Bases. En San Juan, los gremios de los docentes y no docentes universitarios confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

Jaime Barcelona, secretario general de Adicus, confirmó a DIARIO HUARPE la adhesión a la medida de paro por 48 horas. En este sentido, mediante un comunicado explicaron: "la ministra Pettovello, en la última reunión paritaria, se comprometió a tramitar los fondos ante economía y no cumplió: prometió una propuesta que contemple el reconocimiento de la pérdida salarial, la actualización de la garantía salarial, una pauta de incremento mensual acorde a la inflación y fondos de capacitación y a la fecha no ofreció propuesta alguna. La reunión paritaria debía realizarse ayer, jueves 6 de junio, y al día de hoy siendo las 18 horas no se recibió la convocatoria formal para paritaria para los próximos días. El Frente Sindical de Universidades Nacionales informa que también le exigió a la Ministra la restitución del Fonid y de la paritaria nacional docente que fije el piso salarial de referencia nacional para la docencia".

Publicidad

Por su parte, Sidunsj emitió un comunicado en sus redes sociales afirmando el apoyo a la medida de fuerza, donde convocan "a los docentes de la UNSJ al paro sin asistencia a los lugares de trabajo 48 horas el 11 y 12 de junio". Asimismo continuó: "la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril nos hizo interlocutores para que el Gobierno nacional dé una solución estructural que resuelva el problema presupuestario de las Universidades argentinas y, con ello, el salario de sus trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes que han perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo desde la asunción de Milei, y sufren la suspensión del pago del Fonid, la falta de actualización de las becas estudiantiles, la falta de provisión de fondos para investigación, mientras se han paralizado todas las obras de infraestructura".

En el caso del único gremio no docente, Apunsj manifestó mediante su página oficial que: "visto la NO respuesta al reclamo salarial de las y los trabajadoras universitarios, no docentes y docente, Fedun convoca un paro de 48 horas para los próximos 11 y 12 de junio, sin asistencia a los puestos de trabajo".