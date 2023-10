Más de 200 jugadores de pool participaron en el Torneo Aniversario del Pool que se realizó en el restó bar Capriccio para festejar los 35 años del clásico negocio de San Juan. Hubo una gran concurrencia de gente que aprovechó para alentar a los competidores y disfrutar de una jornada de amigos. Cervezas y pizzas colmaron las mesas del bar, que desplegó una organización interesante para llevar a cabo el certamen donde se reunieron los mejores billaristas del país.

El evento se caracterizó por un fuerte hermetismo debido a que solo las personas autorizadas podían ingresar al interior del restó, mientras que prácticamente la totalidad del público se ubicó en las mesas de afuera. En este sentido, había pantallas que mostraban el juego de cada mesa de pool y la gente podía disfrutar cada partida. Concentración, nerviosismo junto a un clima de amistad y compañerismo resumen el ambiente que se vivió en Capriccio.

Diego Degese Loray es de Mar del Plata y llegó hasta San Juan para participar en la categoría máxima. Juega al deporte desde los 12 años en pooles de la ciudad costera y desde hace años compite en torneos del país. "La verdad que es muy lindo. Nosotros vinimos desde La Feliz y somos en total 15. Entrenamos tres veces por semana y combino esta práctica con mi profesión de kinesiólogo. Por ahí no tengo tiempo para dedicarle, pero sé que la única forma de ganar es entrenar. Este torneo se dio difícil", expresó.

Diego Degese Loray jugando pool. Foto: Gastón Vargas/ DIARIO HUARPES.

"Hay que entrenar mucho y cada vez que pasa el tiempo es más complicado", continuó.

Otro jugador que mostró sus destrezas con su taco es Fabricio Ruiz de Puerto Madryn, quien también disputó en la máxima categoría. "El pool siempre está creciendo. Por eso, tenemos máquinas y jugadores de nivel internacional", expresó el profesional.

"Yo arranqué a los 17 años y tengo 39. Ahora lo veo como un hobby porque ya pasé la etapa de querer ganar todo en las competiciones. Disfruto de conocer gente y hacer amigos", agregó Fabricio.

Fabricio Ruiz, billarista de Puerto Madryn. Foto: Gastón Vargas/ DIARIO HUARPE.

Por último, Pamela Semegone vino de Buenos Aires con su familia y también jugó en el Torneo Aniversario de Capriccio. "Tenía 20 años cuando empecé jugando con amigos en un bar, conocí el ambiente, me hice amigos nuevos y me enganché. Después competí y me di cuenta de que había chicas y eso me motivó", expresó la billarista.

Pamela Semegone vino desde Buenos Aires a competir. Foto: Gastón Vargas/ DIARIO HUARPE.

"En Buenos Aires tenemos un circuito grande con torneos selectivos y numerosas competencias. En general, las mujeres siempre compiten de igual a igual a los hombres y tenemos jugadoras de categoría avanzada, tanto a nivel nacional como internacional", finalizó.