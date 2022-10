Sin distinción de color político al que están referenciados, los ediles oficialistas de los Deliberantes de Rivadavia y Caucete utilizaron sus votos para frenar los proyectos de ordenanza para instituir el Acceso a la Información Pública en ambas comunas. Esto destaca luego que se dispararan las polémicas celebraciones por el Día del Maestro que realizaron con fondos públicos y con dos semanas de diferencia.

El dato lo brindaron los concejales que encabezaron públicamente los reclamos que hicieron desde sus bloques luego de ocurrido los hechos en septiembre y que tuvieron un impacto público por el uso de los recursos públicos en plena crisis que desataron la batalla de los Pedidos de Informes.

El edil rivadaviense del Frente de Todos, Walter Vázquez, le contó a DIARIO HUARPE que “en el 2021 presenté el proyecto de Acceso a la Información Pública y cuándo lo introduje al debate en el recinto, los legisladores que responden al oficialismo lo votaron en contra. Esto llevó a que deba ser archivado y ahora debo presentarlo de nuevo”.

Una situación similar expresó el edil caucetero de Juntos por el Cambio, Emanuel Castro. El concejal afirmó a este diario que “con mi equipo confeccionamos el proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública y una vez hecho consulté a los ediles oficialistas del Frente de Todos si nos iban dar lugar a debatirlo. Pero me dijeron que no era momento porque se está realizando el Digesto Jurídico digital y me aconsejaron que lo ingrese luego de terminado esto”.

Que los ediles que responde a Martín, en Rivadavia, y Rosas en Caucete no hayan permitido el debate, y por lo tanto no brinden los votos para convertir los proyectos en ordenanza, genera que las gestiones municipales sólo rindan cuentas al Deliberante, que en general tienen la mayoría de los votos. Pero también obliga a transparentar los patrimonios de todos los que tengan responsabilidad política.

Por lo relatado anteriormente es que la única herramienta legal con la que cuentan los legisladores departamentales es la del Pedido de Informes, que tanta repercusión tomaron en las últimas semanas por las celebraciones del Día del Maestro.

La única diferencia que existe entre los dos casos en que se realizó los festejos con recursos públicos, es que la gestión que lidera Fabián Martín en Rivadavia respondió la solicitud luego que los ediles de Juntos por el Cambio votaran a favor de elevar la presentación de la oposición. Esto derivó en que un legislador lo denunciara en el Tribunal de Cuentas luego de investigar la información brindada por la falta de licitaciones en las contrataciones.

Mientras que en Caucete, el bloque oficialista del Frente de Todos bloqueó con la mayoría de votos con la que cuenta en el Deliberante y así no permitieron el avance del pedido de informes realizado por la oposición departamental. Por esto es que la intendenta Romina Rosas no brindó explicaciones formales y sí públicas por no estar obligada gracias a que la solicitud no llegó al Ejecutivo.