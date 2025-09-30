El formato podcast dejó de ser una tendencia para transformarse en un hábito de consumo consolidado en la Argentina. De acuerdo con el Informe sobre Podcasts 2025, elaborado por la agencia de medios OSA, en los últimos cinco años el consumo creció un 123% y hoy más de 4,2 millones de personas escuchan este tipo de contenidos en los principales centros urbanos del país. En números concretos, eso significa que uno de cada cinco argentinos ya es oyente de podcasts.

Los datos muestran que el 40% de la audiencia escucha entre una y cinco veces por semana, mientras que el 76% utiliza este formato para aprender algo nuevo. La mayoría de los oyentes son mujeres (58%) y se concentran en la franja etaria de 18 a 35 años, un grupo clave para las plataformas digitales.

En cuanto a las preferencias temáticas, se destacan estilo de vida (29%), música (25%), comedia (22%), educación (20%) y sociedad y cultura (19%). El smartphone sigue siendo el dispositivo favorito, con el 84% de los usuarios accediendo a los podcasts desde sus teléfonos.

“La popularidad del podcast radica en su capacidad de generar cercanía con la audiencia. En un mundo saturado de pantallas, es un espacio premium donde las marcas pueden comunicarse de manera más íntima y confiable”, explicó Sabrina Mayotti, COO de OSA.

El fenómeno también se refleja en el ranking de plataformas. Según datos de Spotify, los cinco podcasts más escuchados en septiembre fueron: Lo dejaría todo, Almendrada podcast, La Cruda, Barbano en hechos reales y Psicología al desnudo.

El informe resalta además la figura del “podfluencer”, ya que el 63% de los oyentes confía más en su conductor favorito que en un influencer de redes sociales. Incluso los sectores financieros y tecnológicos mostraron un crecimiento sostenido: las reproducciones de podcasts de negocios y tecnología aumentaron un 29% en el último año.

En el plano internacional, la tendencia es aún mayor: los podcasts ya superan los 584 millones de oyentes en todo el mundo y hay más de 4,57 millones de producciones activas.