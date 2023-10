Los primeros finalistas del Mundial de Rugby se conocerán este viernes cuando el partido entre los Pumas y los All Blacks termine. El encuentro se jugará en el Stade de France, en el barrio francés de Saint Denis. La semifinal será televisada por la Tv Pública y ESPN.

Un partidazo desde la perspectiva argentina, con la posibilidad de dar el batacazo y llegar por primera vez a la final. Ganarle a Nueva Zelanda tiene un sabor que ya conocen muchos entre el plantel que llegó Francia 2023.

Los All Blacks siguen siendo los All Blacks, pero desde la pandemia a estos tiempos parecen haberse vuelto terrenales. Es dificilísimo ganarles, pero no imposible. Tienen clavada la espina del Mundial pasado, en el que no pudieron ir más allá de las semifinales, y están heridos por haber perdido en el debut en esta competencia, en el mismo estadio de este viernes, ante Francia.