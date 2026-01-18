Luciana Elbusto se encuentra nuevamente vinculada sentimentalmente con una figura de la televisión. Todo indica que la protagonista ha decidido apostar al amor junto a Rodrigo Cascón, el conocido cocinero del programa La cocina rebelde de El Trece. Aunque los involucrados no han realizado declaraciones públicas al respecto, las evidencias sobre su relación son abundantes.

Recientemente, la cuenta Gossipeame difundió una imagen de ambos ingresando a un ascensor en un complejo residencial del barrio porteño de Palermo. A pesar de que en la fotografía el chef aparece de espaldas, personas que se encontraban en el lugar confirmaron su identidad. Asimismo, en las redes sociales de Elbusto se identificó una imagen donde se la ve abrazando por detrás a un hombre en una pileta; aunque un vaso oculta el rostro del sujeto, se ha confirmado que se trata de Cascón.

El vínculo también se manifiesta a través de interacciones digitales y mensajes de apoyo. Cuando el cocinero estaba por debutar como conductor en el ciclo Destinos y sabores, Luciana le expresó sus mejores deseos, a lo que él respondió públicamente: “Feliz año, Lu. Besote enorme”. Estos intercambios alimentan los rumores de un romance que ya dejó de ser un secreto para su entorno.