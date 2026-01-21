A más de una semana de haber anunciado el final de su matrimonio, la historia entre Mauricio Macri y Juliana Awada suma un nuevo capítulo con definiciones sobre su futuro. Ante las versiones que hablaban de una ruptura definitiva, el periodista Luis Bremer dio a conocer en el programa A la Tarde la postura oficial que el entorno del exmandatario trasladó en su nombre.

“No hay divorcio en el horizonte”, fue la declaración contundente de Macri difundida por Bremer, dejando en claro que esa posibilidad no está sobre la mesa por el momento. Según la información obtenida del círculo cercano del expresidente, el vínculo no se considera cerrado de manera irreversible, ya que el mensaje fue: “Por el momento es solo una separación”.

Sobre el estado emocional y las expectativas de Macri, el periodista analizó que “tal vez todavía ve la posibilidad de recuperar el vínculo”, sugiriendo que existe una instancia de reflexión antes de avanzar hacia decisiones legales definitivas.

Un factor determinante en esta crisis sería el peso de la política. Se reportó que una posible nueva candidatura de Mauricio Macri generó tensiones, debido a la negativa de Juliana Awada a volver a ocupar un rol expuesto en la vida pública. Esta diferencia de proyectos aparece como una clave en la ruptura, aunque el expresidente parece mantener una puerta abierta para redefinir la relación.