Mara Díaz, la sanjuanina que subió al escenario con Galleguillo en la Cabalgata

Había algo que Mara Díaz venía conversando con el representante de Sergio Galleguillo desde hacía un tiempo. Una posibilidad que flotaba, sin fecha ni certeza. El sábado 28 de marzo, en el cierre de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, esa conversación se convirtió en realidad: el riojano la invitó al escenario y ella cantó junto a él frente a una multitud.

Fue la única artista sanjuanina en compartir escena con Galleguillo esa noche.

"Una alegría enorme, un placer poder estar con él cantando. La verdad que muchas emociones antes de salir al escenario", contó Mara en diálogo con DIARIO HUARPE. "Estoy muy feliz y agradecida de la vida de poder haber compartido ese momento."

La edición 35

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, celebró su 35ª edición los días 26, 27 y 28 de marzo de 2026, con la participación de gauchos de siete provincias argentinas y de Chile. El cierre del sábado contó con una grilla que incluyó a Sergio Galleguillo y la banda sanjuanina Omega como figuras principales, además de Tres para el Canto, Giselle Aldeco y Saypa.

Omega también tuvo su momento especial esa noche: presentó en vivo su nuevo tema dedicado a la Deolinda Correa, que días antes había lanzado en plataformas digitales.

Galleguillo fue el cierre. Y eligió a Mara para acompañarlo.

15 años arriba de los escenarios

Mara Díaz tiene 30 años y lleva la mitad de su vida trabajando en la música. Los meses previos a la Cabalgata la encontraron en movimiento: una minigira por Entre Ríos y Córdoba, presencia en la Fiesta de la Chamarrita, actuaciones en la plaza San Martín de Marimón, participación en la Fiesta del Sol y una aparición en Cadena 3.

Esa trayectoria fue parte de lo que la puso en el radar del entorno de Galleguillo. Cuando el artista y su equipo llegaron a San Juan, la invitación se concretó.

"Desde lo personal, Sergio Galleguillo, su representante y sus músicos, excelentes personas, una energía superlinda", describió. "La pasé muy bien. Me dio mucho gusto poder compartir ese momento con ellos."

La escena competitiva del folclore sanjuanino tiene, desde el sábado, un nombre más en su historia reciente.