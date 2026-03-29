El Gobierno de San Juan avanza con una nueva obra vial en el departamento Iglesia que apunta a mejorar la circulación en uno de los puntos neurálgicos de la red caminera del norte provincial. Se trata de la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 150 y la Ruta Provincial 430, en la localidad de Rodeo. El proyecto será licitado con un presupuesto oficial de $1.498.448.000, lo que refleja la magnitud de la intervención.

La obra tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial en un punto donde confluyen vehículos livianos, tránsito local y transporte de mayor porte, en muchos casos vinculado a la actividad minera. En ese marco, se prevé un rediseño geométrico del sector para optimizar las condiciones de circulación.

La intersección entre la Ruta 150 y la Ruta 430 es considerada estratégica dentro del esquema de conectividad del departamento Iglesia. Por allí transitan no solo vecinos de Rodeo y localidades cercanas, sino también vehículos que se dirigen hacia zonas productivas y corredores mineros.

Según la documentación oficial, la intervención contempla la construcción de una rotonda que permitirá canalizar los distintos sentidos de circulación, reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la visibilidad en el cruce. Este tipo de infraestructura es habitual en intersecciones con alto nivel de conflictividad, ya que disminuye el riesgo de siniestros y ordena el tránsito.

El financiamiento de la obra está vinculado al fideicomiso minero, un esquema que permite reinvertir recursos generados por la actividad extractiva en infraestructura clave para la provincia. En este caso, el crecimiento del tránsito pesado en la zona aparece como uno de los factores determinantes para impulsar la intervención.

Otro aspecto relevante es el plazo de ejecución previsto, que ronda los seis meses desde el inicio de los trabajos. Durante ese período se realizarán tareas de movimiento de suelo, adecuación de calzada, señalización y obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento del distribuidor.

Más allá de su carácter puntual, la obra tiene un impacto que excede el cruce en sí. La Ruta 150 es uno de los principales ejes de integración regional, mientras que la Ruta 430 cumple un rol clave en la conexión con distintas localidades y zonas de actividad económica del departamento.

En ese contexto, la construcción de esta rotonda aparece como una respuesta concreta a la necesidad de adaptar la infraestructura vial a nuevas dinámicas de circulación, donde la seguridad y la eficiencia son factores centrales.

Con una inversión superior a los $1.498 millones, la intervención en Rodeo se posiciona como una obra clave para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento productivo del departamento Iglesia.