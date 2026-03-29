Dybala y Oriana Sabatini estuvieron junto a Robert Pattinson y revelaron el motivo

Paulo Dybala rompió su habitual hermetismo familiar al publicar una serie de postales sobre el particular domingo que vivió en Italia junto a su esposa Oriana Sabatini y su pequeña hija Gia.

La jornada, que comenzó bajo un sol pleno mientras disfrutaban al aire libre, incluyó la sorpresiva presencia de Robert Pattinson durante la avant premiere de la película El Drama. En dicho evento, el futbolista posó no solo con el reconocido actor de Hollywood, sino también con el director y guionista del film, Kristoffer Borgli.

Acompañado por la cantante, quien recientemente detalló los motivos detrás del nombre elegido para su hija, Dybala mostró su vigencia tanto en los eventos sociales como en su preparación física.