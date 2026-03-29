Un procedimiento policial realizado en el departamento Pocito permitió la aprehensión de un hombre de 25 años, quien circulaba en una motocicleta denunciada como robada e intentó escapar al advertir la presencia de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.

El hecho se registró en inmediaciones de calle 11 de Septiembre, entre Vicentina y Carta de Mayo, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención observó a un sujeto a bordo de una motocicleta 110 cc en evidente estado irregular. El rodado no tenía patente visible, carecía de espejos y presentaba faltantes en su carnado, esta situación motivó la intervención de los uniformados.

El sujeto identificado como Santiago Ariel Juárez, de 25 años quedó detenido acusado de encubrimiento.

Al intentar entrevistarlo, el conductor hizo caso omiso a las señales lumínicas y sonoras del móvil policial e intentó darse a la fuga. En ese momento, descartó un objeto de color negro que llevaba en uno de sus brazos. Sin embargo, a los pocos metros detuvo la marcha y fue aprehendido por los efectivos.

Tras verificar el elemento arrojado, los policías constataron que se trataba del guardabarros trasero de la motocicleta, el cual contenía el dominio del rodado. Con ese dato, se realizó la consulta correspondiente a través del sistema, lo que permitió establecer que la moto marca Appia, modelo City 110 cc, de color verde, dominio 271JHP había sido sustraída horas antes en jurisdicción de la Comisaría 7°.

El aprehendido, identificado como Santiago Ariel Juárez, de 25 años, fue trasladado junto al rodado secuestrado a sede de Comisaría 7°, donde quedó vinculado a un legajo por el delito de encubrimiento.

En el procedimiento intervino personal del Comando Sur, a cargo del oficial ayudante Sánchez Lucas y el cabo Carmona Renzo, bajo directivas de la UFI de Delitos contra la Propiedad. El fiscal Germán Cuk dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.