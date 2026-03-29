El paso del Ironman 70.3 por San Juan volvió a dejar una postal de éxito: sanjuaninos en las calles, condiciones climáticas favorables y un circuito exigente que tuvo como grandes protagonistas a Pablo Manuel Bien y Clara Debiassi, ganadores de la clasificación general en la edición 2026.

La competencia internacional reunió a 1.200 atletas de más de 20 países y mostró, una vez más, la capacidad de la provincia para organizar eventos de primer nivel, con un acompañamiento del público que se hizo sentir a lo largo de todo el recorrido.

Un circuito exigente y acompañado por la gente

La carrera comenzó a las 8 en el Dique Punta Negra, en Zonda, con el tramo de natación en aguas abiertas sobre 1,9 kilómetros. Desde temprano, el clima se presentó como un aliado: temperaturas elevadas, pero sin viento, lo que permitió condiciones estables para el desarrollo de la competencia.

Tras el nado, los triatletas encararon los 90 kilómetros de ciclismo en ruta, atravesando Ullum, Rivadavia y Capital. El recorrido incluyó puntos clave como el descenso del dique, calle Las Moras, Villa Ibáñez, Marquesado y Desamparados, hasta llegar a la zona del Teatro del Bicentenario.

El cierre fue con los 21,1 kilómetros de pedestrismo por el corazón de la ciudad. Allí, el aliento del público fue constante: familias, grupos de amigos y vecinos acompañaron cada tramo, en una escena que ya es marca registrada de San Juan en este tipo de eventos.

Bien dominó la carrera y volvió a destacarse en San Juan

El primero en cruzar la meta en Plaza Bicentenario fue Pablo Manuel Bien, con un tiempo de 3:51:01. El bahiense ejecutó una carrera sólida, con una estrategia que le permitió hacer diferencia en el ciclismo y sostenerla hasta el final.

“Estoy muy contento, es un lugar único y la gente es espectacular. El evento fue perfecto”, expresó apenas finalizada la prueba.

Sobre el desarrollo de la competencia, detalló: “Desde que me subí a la bici traté de poner un ritmo alto. En el kilómetro 50 decidí poner todo para hacer una luz de ventaja. Cuando llegué al final de la autopista vi que tenía más de dos minutos de distancia y decidí no bajar la fuerza”.

En los kilómetros finales, el costado personal también apareció: “Siempre pienso en mi nena, que cumple dos años el mes que viene. A veces le robo tiempo a ella y a mi familia para entrenar, pero ellos me permiten hacer esto que tanto me gusta”.

Debiassi se quedó con una definición ajustada

En la rama femenina, Clara Debiassi se impuso con un tiempo de 4:39:09 y logró su primer triunfo en esta distancia, en una definición muy cerrada.

“No lo puedo creer. Hasta que no llegué no sabía. Estoy re contenta”, dijo tras cruzar la meta.

La marplatense también puso en valor el clima y el acompañamiento del público: “Es la mejor ciudad de Argentina para correr esta carrera. Alientan como nadie”, dijo en diálogo con Telesol.

Resultados y proyección

En la clasificación masculina, completaron el podio Guillermo García y José Belarmino, mientras que en mujeres lo hicieron Brenda Rosso y María Fraga.

La edición 2026 marcó la quinta realización del Ironman 70.3 en San Juan y se inscribe en un calendario especial: la provincia será la única sede del mundo en albergar las tres distancias oficiales en un mismo año.

Con organización, convocatoria internacional y un fuerte respaldo del público local, San Juan volvió a confirmar que el Ironman ya es parte de su identidad deportiva y turística, con proyección a seguir creciendo en el calendario global.