La Feria Flamenca 2026 abre con un tablao internacional en San Juan

La tercera edición de la Feria Flamenca “Raíces” comenzará el próximo 17 de abril con una propuesta de alto nivel artístico en la Teatro del Bicentenario. La apertura estará marcada por el espectáculo “Tablao Flamenco Internacional”, que reunirá en escena a destacados exponentes del cante, el baile y la guitarra provenientes de distintos países.

El evento se desarrollará desde las 22 en la Sala Auditórium y contará con la participación de la cantaora Lydia Martín, la bailaora Cathy Sandoval y el guitarrista Allier Díaz Ferrer. El trío ofrecerá un recorrido por las expresiones más representativas del flamenco andaluz, en una puesta que combina tradición y proyección contemporánea.

La feria, que se extenderá hasta el 19 de abril, busca consolidarse como un espacio de difusión de la cultura española en la provincia, convocando tanto a artistas como a público local y turistas.

Trayectorias internacionales en un mismo escenario

Los artistas invitados representan la vigencia del flamenco a nivel global. Lydia Martín, nacida en Sevilla, ha desarrollado una carrera que combina el cante tradicional con propuestas orquestales y presentaciones en Europa y América.

Por su parte, Cathy Sandoval es una de las referentes del flamenco en Sudamérica, con más de 20 años de trayectoria y formación en reconocidos espacios de España. Además de su labor escénica, se destaca como gestora cultural y directora de proyectos vinculados a la danza.

El guitarrista cubano Allier Díaz Ferrer completa el elenco con una sólida formación académica y experiencia internacional, habiendo trabajado con figuras destacadas del flamenco contemporáneo y participado en producciones en distintos países.

Actividades y propuestas complementarias

En el marco de la feria, también se desarrollarán instancias de formación. El sábado 18 de abril, Cathy Sandoval dictará una masterclass en el Instituto de Danzas Cádiz, destinada a niveles intermedio alto y avanzado, con foco en técnica y recursos coreográficos.

Las entradas para el espectáculo de apertura ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de plataformas de venta online, con un valor general de 20.000 pesos. Además, habrá descuentos especiales para socios del ciclo flamenco y participantes de la capacitación.

Con una programación que combina espectáculos y formación, la Feria Flamenca “Raíces” se posiciona como una de las principales propuestas culturales del calendario sanjuanino, con el objetivo de acercar al público la riqueza y la tradición del arte andaluz.