El actor sanjuanino Martín Rodríguez, de En el Barro y Griselda, visitó la Difunta Correa

En medio de su consolidación en producciones internacionales, el actor sanjuanino Martín Rodríguez regresó a su provincia y visitó la Difunta Correa, uno de los sitios más emblemáticos de la fe popular. La visita, que tuvo lugar durante el fin de semana, fue compartida por el propio artista en sus redes sociales y generó repercusión entre seguidores y sanjuaninos.

El actor sanjuanino visitó el santuario, recorrió el predio renovado y compartió su experiencia en redes sociales. FOTO: Gentileza

Durante su paso por el santuario, Rodríguez recorrió el parador renovado y disfrutó de la propuesta gastronómica del lugar. En ese marco, cenó en el restaurante Algarrobo Difunta Correa, un espacio tradicional elegido por peregrinos y turistas que visitan el sitio.

A través de sus redes, el actor resumió la experiencia con un mensaje breve pero significativo: “Gracias”, reflejando su conexión con el lugar y con sus raíces.

Un presente con proyección internacional

Rodríguez viene consolidando su carrera en el ámbito audiovisual, con participación en producciones de alcance global. Uno de sus trabajos más destacados fue en la serie Griselda, donde interpretó a Jorge “Rivi” Ayala, un papel que le permitió ganar visibilidad internacional junto a Sofía Vergara.

Posteriormente, integró el elenco de En el barro, ampliando su recorrido dentro de una de las franquicias más reconocidas de la televisión argentina.

Su trayectoria incluye además participaciones en cine, como en Revolución: El cruce de los Andes, protagonizada por Rodrigo de la Serna, y El cuarto de Leo, uno de sus primeros trabajos con proyección internacional.

Un regreso con identidad

Más allá de su presente profesional, la visita a la Difunta Correa volvió a poner en evidencia el vínculo de Rodríguez con San Juan. Su paso por el santuario combinó elementos de fe, turismo y emoción, en una imagen que conectó con el público local.

El gesto del actor reafirma una constante en su recorrido: el regreso a sus orígenes, incluso en un contexto de crecimiento dentro de la industria audiovisual internacional.