Canapino ganó en Neuquén y Tobías Martínez cerró un domingo complicado

La tercera fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en Neuquén, dejó un saldo de múltiples incidentes en pista, numerosos abandonos y una carrera marcada por la intensidad. En ese contexto, el sanjuanino Tobías Martínez tuvo una actuación adversa y finalizó en el puesto 30, en una competencia donde apenas poco más de la mitad de los participantes logró completar el total de vueltas.

El ganador de la jornada fue Agustín Canapino, quien supo capitalizar las oportunidades en un escenario cambiante. El piloto de Arrecifes tomó la punta tras el despiste de Matías Rossi en uno de los relanzamientos y sostuvo el liderazgo en los giros finales, incluso con su vehículo dañado, para alcanzar su victoria número 22 en la categoría.

El podio se completó con Christian Ledesma, quien intentó presionar en los últimos tramos, y Ignacio Faín, mientras que Jonatan Castellano finalizó sexto y se mantiene como líder del campeonato.

Una carrera marcada por el caos

La competencia estuvo atravesada por un desarrollo accidentado desde el inicio. Un fuerte choque múltiple dejó fuera de carrera a varios pilotos y generó interrupciones que derivaron en reiterados relanzamientos. De los 56 autos que largaron, solo 32 lograron completar las 25 vueltas, reflejando la complejidad de la prueba.

El circuito patagónico volvió a presentar dificultades similares a las registradas en las primeras fechas del calendario, con un parque automotor numeroso y situaciones de riesgo que incidieron directamente en el desarrollo deportivo.

El campeonato y lo que viene

Pese a su resultado en la final, Jonatan Castellano continúa al frente del campeonato con 103 puntos, seguido por José Manuel Urcera y Facundo Chapur, entre los principales perseguidores. Canapino, con este triunfo, suma unidades importantes aunque aún se mantiene fuera de los primeros puestos de la tabla.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 19 de abril en Concepción del Uruguay, donde los pilotos buscarán mayor regularidad en un campeonato que, hasta el momento, se presenta competitivo y con finales impredecibles.