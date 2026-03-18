Marcela Pagano denunció a la esposa de Adorni por contratos iregulares con el Estado

La diputada Marcela Pagano denunció públicamente una trama de corrupción que involucra a Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a través de la firma "MAS BE".

La empresa fue creada en junio de 2024, coincidiendo con la llegada del vocero al Gobierno, y presenta una cartera de solo tres clientes vinculados directamente al Estado: Foggia, ligada a Tecnópolis; National Shipping, con operaciones en YPF; y el Grupo Datco, cuyos contratos incluyen a AySA, el Banco Nación y el Banco Central.

Pagano señaló que existe una "incompatibilidad total", dado que muchas de estas entidades están bajo la órbita de Adorni. El funcionario, quien se mostró molesto en un stream ante consultas sobre su moral, sentenció que “no hay nada más para aclarar, todo lo que se leyó y se dijo, es todo fake”.

La controversia, que incluyó una cuestionada defensa de Lilia Lemoine, sumó las críticas de Pedro Rosemblat, quien ridiculizó a Majul y advirtió que “andar denigrando y verdugueando a todo el mundo se te viene en contra”.