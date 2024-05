Este viernes 17, el gobernador Marcelo Orrego visitó Ullum durante un nuevo operativo integral organizado por el Gobierno de San Juan, que tuvo lugar en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez. Este operativo busca acercar todos los servicios del Centro Cívico a las zonas alejadas de la provincia, permitiendo a los residentes realizar diversos trámites y acceder a beneficios sanitarios y sociales.

Este operativo, el onceavo en su tipo, llega a más de 4.000 sanjuaninos de distintos departamentos. En Ullum, los habitantes pudieron acceder a una amplia gama de servicios, desde la obtención de documentos hasta atención médica y asesoramiento en diversas áreas.

Durante la visita, Marcelo Orrego expresó: “acercamos el Centro Cívico a las comunidades, a los distintos departamentos del interior, y a todas las reparticiones del Estado. Esto nos permite estar cerca de la gente, facilitando que puedan realizar cualquier tipo de trámite sin tener que desplazarse. Nosotros vamos hacia ellos, y considero que esto es realmente importante”.

El gobernador también señaló: “es fundamental que los habitantes del departamento, en este caso de Ullum, puedan gestionar todo tipo de trámites relacionados con el Centro Cívico. Esto incluye desde obtener un DNI hasta acceder a servicios de salud, como odontología, y a diversas áreas que se llevan adelante”.

Para finalizar, Orrego afirmó: “espero que la gente aproveche al máximo estos servicios. A mí personalmente me beneficia, ya que me brinda la oportunidad de estar en contacto con los vecinos y ciudadanos. Creo que esta etapa de la política de San Juan se trata de acercar el gobierno a la gente, de escuchar activamente y de resolver los problemas en la medida de nuestras posibilidades. Nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde, siempre con el compromiso de trabajar para solucionar los problemas que la gente no puede resolver sola”.