En una nueva edición del programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, el doctor Arturo Arabel, otorrinolaringólogo, abordó un tema cada vez más frecuente en consultorio: los mareos y el vértigo asociados al uso intensivo de pantallas.

La consulta, según explicó el especialista, viene en aumento. “Tenemos muchísima consulta”, afirmó, y señaló que si bien no todos los casos están relacionados, el uso excesivo de dispositivos como celulares, tablets y computadoras puede ser un factor desencadenante en ciertos pacientes.

Desde el inicio, Arabel marcó una diferencia clave: no es lo mismo mareo que vértigo. “El mareo es una sensación más subjetiva, de inestabilidad, como caminar sobre algodones. El vértigo es sensación de giro de las cosas”, explicó. Y agregó: “Es una sensación muy agresiva, muchas veces acompañada de náuseas, sudoración, taquicardia y vómitos”.

Pantallas, estimulación y cerebro

El especialista detalló que el uso prolongado de pantallas genera una sobreestimulación del sistema nervioso. “Hay una estimulación excesiva de la corteza prefrontal y de estímulos visuales que, dependiendo del paciente, puede saber manejarlos o no”, indicó.

Esta situación se vuelve especialmente sensible en personas con predisposición a migrañas. “Los pacientes migrañosos, donde se sabe que esto es totalmente perjudicial”, advirtió. Incluso mencionó la existencia de la migraña vestibular, una variante que combina dolor de cabeza con vértigo.

En ese sentido, recomendó reducir el uso del celular, sobre todo en momentos de descanso. “No ver el celular de noche en la cama, eso es una estimulación permanente, excesiva”, sostuvo.

En niños, el impacto puede ser aún mayor. Arabel explicó que el cerebro termina de madurar entre los 20 y 25 años, por lo que la exposición temprana puede resultar perjudicial. “Lo ideal sería que el niño hasta los 12 años no tenga contacto con las pantallas planas”, señaló.

Un sistema en equilibrio

El equilibrio del cuerpo humano depende de múltiples factores. “Es un sentido multifactorial”, explicó el médico. Intervienen la vista, el oído, la columna, los músculos y sensores en los pies que informan al cerebro sobre la posición del cuerpo.

Por eso, cualquier alteración en alguno de estos sistemas puede generar síntomas. “Si está alterada la visión o el oído, ya te puede afectar el equilibrio”, indicó.

Además, el sedentarismo también juega un rol importante. “La propiocepción se entrena. Si no hay actividad física, se pierde fuerza y estabilidad”, explicó, especialmente en adultos mayores, donde el riesgo de caídas aumenta.

El uso constante de pantallas, sumado a la falta de movimiento, potencia el problema. “Te termina afectando el equilibrio”, afirmó.

Cuándo consultar y cómo tratarlo

Uno de los puntos centrales que remarcó el especialista es la importancia de no naturalizar estos síntomas. “No es normal estar mareado, no es normal tener vértigo”, advirtió.

El vértigo, en particular, suele ser una señal clara de alerta. “El paciente vertiginoso va a ir a la consulta porque es una sensación muy desagradable”, explicó.

En la mayoría de los casos, el origen está en el oído interno, aunque también puede haber causas neurológicas. Por eso, el diagnóstico preciso es fundamental. “Cada causa de vértigo tiene un tratamiento definido”, señaló.

Entre las opciones terapéuticas se encuentran medicamentos, maniobras específicas y rehabilitación vestibular. También recomendó actividades que ayudan a mejorar el equilibrio, como el tai chi, el yoga o el baile. “Todo lo que sume en el entrenamiento del equilibrio es beneficioso”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje claro: moderar el uso de pantallas y prestar atención a las señales del cuerpo. “Ante la presencia de algún síntoma que llama la atención, es la consulta”, concluyó.