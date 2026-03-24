La cantante María Becerra volvió a generar repercusión en redes sociales tras adoptar un perro de un refugio en Chile, en un gesto que fue ampliamente celebrado por sus seguidores y organizaciones proteccionistas. A pesar de su intensa agenda internacional, la artista se tomó el tiempo para involucrarse personalmente en una jornada de adopción y sumar un nuevo integrante a su familia.

El cachorro fue rescatado por la fundación chilena Ayuda Callejeros, que compartió imágenes del encuentro y agradeció públicamente a la cantante por su compromiso. Desde la ONG destacaron su cercanía y remarcaron que su acción ayuda a visibilizar la importancia de adoptar en lugar de comprar mascotas.

La historia del animal también conmovió por la logística necesaria para concretar la adopción: el perro permaneció varios días en un hogar transitorio en Chile hasta poder viajar a la Argentina y reencontrarse con su nueva dueña. El proceso se volvió viral y generó un fuerte impacto en redes sociales.

Además, el gesto tuvo un efecto contagio. La familia que cuidó temporalmente al cachorro decidió adoptar a su hermanita, lo que reforzó el mensaje de adopción responsable impulsado por la artista.

No es la primera vez que Becerra protagoniza una acción similar. En 2025 ya había adoptado otro animal durante un viaje a Miami, consolidando un perfil comprometido con la protección animal. Con este nuevo gesto, vuelve a utilizar su visibilidad para promover una causa que gana cada vez más apoyo.