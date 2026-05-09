Se separó Wanda Nara y se conocieron los escandalosos motivos

Wanda Nara atraviesa un momento de mucha exposición y ahora se suma un nuevo capítulo en su vida sentimental. La noticia del fin de su relación con Martín Migueles sacudió el mundo del espectáculo este nueve de mayo de 2026. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus plataformas digitales, la pareja habría decidido tomar rumbos distintos tras un conflicto puntual vinculado a la carrera profesional de la mediática.

La información compartida por la comunicadora detalla los motivos del distanciamiento. Vecchio publicó como una "Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película. Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos". Aparentemente, el deseo de la empresaria de crecer en la actuación fue el detonante del desacuerdo.

Este quiebre llega en un contexto complejo para el hombre de negocios. En las últimas horas trascendió que la Justicia investiga el teléfono de Migueles por supuestas irregularidades con el sistema de importaciones SIRA y presuntos pagos ilegales. Mientras tanto, en las redes sociales muchos recordaron que hace pocas semanas el clima era muy diferente entre ambos.

Durante su estadía en Uruguay, donde graba su primera película con Agustín Bernasconi, Wanda había presumido los regalos que recibió de su entonces pareja. El empresario le envió flores, una cartera, una joya y un peluche con una dedicatoria que decía "Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos así no me extrañás tanto. Yo a vos sí. Martín". En aquel momento, la respuesta de ella fue cargada de cariño.

La conductora agradeció públicamente el gesto con palabras que hoy cobran otro sentido. Ella escribió "Soy muy antigua en el amor. Mi amor, gracias por cuidarme a todos y cuidarme a la distancia con todo lo que amo". A pesar de estos intercambios románticos recientes, el presente indica una realidad distinta. Por ahora la protagonista de esta historia no salió a confirmar ni a desmentir la ruptura de manera oficial, dejando la puerta abierta a las especulaciones de sus seguidores.