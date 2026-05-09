Claves para lograr el clean look de Oriana Sabatini paso a paso

Oriana Sabatini se convirtió en la referente principal del estilo clean girl en las redes sociales. Esta estética busca transmitir frescura sin parecer demasiado producida. El primer paso para lograrlo es tener una piel luminosa con una base liviana o BB cream para unificar el tono con un acabado glow.

Las cejas son fundamentales y deben estar peinadas hacia arriba con gel fijador. En los ojos se aplican sombras en tonos tierra, máscara de pestañas y delineados suaves. Para los labios, la cantante elige gloss transparentes o labiales nude que aportan hidratación. El cabello se lleva en rodetes tirantes, coletas bajas o suelto con ondas suaves.

En la moda predominan los tonos neutros como beige, blanco, negro, gris y marrón. Ella suele combinar tops blancos con blazers oversized y pantalones sastreros. Además de su imagen, la artista enfrenta temas mediáticos como la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors. Respecto a su tía Gabriela, ella fue clara y dijo que "No es mi problema"