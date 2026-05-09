Los secretos para tener el rubio saludable de Laurita Fernández

Laurita Fernández se convirtió en una referente de belleza por su cabello rubio y saludable que es tendencia en las peluquerías. Su look logra un equilibrio entre matices cálidos y fríos para dar luz sin endurecer los rasgos.

Para obtener este efecto se aplican técnicas como babylights o balayage que aportan movimiento. Los especialistas recomiendan respetar la base natural y evitar decoloraciones extremas. Sugieren que los aclarados sean progresivos y personalizados según el tono de piel para cuidar la fibra capilar.

El mantenimiento requiere shampoos matizadores violetas una o dos veces por semana para neutralizar tonos amarillos. También es fundamental usar máscaras nutritivas y tratamientos hidratantes. Para el brillo se aplican aceites en las puntas y se limita el calor de secadores. Realizar cortes regulares ayuda a mantener las puntas sanas.

En cuanto al peinado la actriz prefiere ondas suaves que potencian las tonalidades del rubio. Recientemente ella también fue noticia por su vínculo con los premios de la industria.