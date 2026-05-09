El postre ideal con dulce de leche y manzanas para el mate
POR REDACCIÓN
Se trata de unir el ácido de la fruta con el dulzor del manjar nacional usando tapas de empanada hojaldradas para ahorrar tiempo. Con dos paquetes de masa se obtienen 24 unidades en menos de una hora de trabajo para vender o compartir.
Para el relleno de manzanas Granny Smith se necesitan dos unidades grandes cortadas en rodajas de medio centímetro. Estas se cocinan cinco minutos en 30 g de manteca y luego tres minutos más con 50 g de azúcar mascabo, 30 ml de agua fría, una cucharadita de fécula de maíz, canela, nuez moscada y vainilla. Las frutas glaseadas se pueden preparar hasta dos días antes para agilizar el armado final.
El montaje requiere 120 g de dulce de leche repostero para evitar que se derrame durante la cocción. Se coloca una cucharadita en el centro de cada tapa fría junto a las manzanas y se sella con agua y un tenedor. Tras pintar con tres cucharadas de leche se hornean a 200 grados por 15 minutos. Al salir se pueden abrillantar con mermelada de damasco o azúcar impalpable.
Existen variantes como usar peras firmes o sumar nueces picadas para dar un toque crocante. También se puede agregar una pizca de sal gruesa en la superficie o encimar dos tapas para lograr formas cuadradas más profesionales. Esta producción se puede conservar horneada por dos días a temperatura ambiente o cinco días en la heladera.