El duro descargo de Thiago Medina tras las críticas por su nuevo look

Thiago Medina sorprendió a su comunidad de Instagram al compartir una serie de fotos con un outfit compuesto por pantalón, remera y zapatillas negras, camisa a rayas, gorra, lentes y una costosa bandolera de la marca Louis Vuitton. Junto a las postales, el joven puso un mensaje claro: "Uno de mis mejores momentos. Hagan plata, no embrollos".

Sin embargo, el estilo no convenció y las opiniones negativas no tardaron en llegar. Los usuarios le dejaron mensajes como "Buscate otra ropa que vaya con vos", "Esa carterita nada que ver", "Esa camisita nada que ver" y hasta comparaciones hirientes como "Te vestís como mi sobrino de 11 años".

Algunos incluso señalaron que intentaba imitar a Nick Sícaro, actual pareja de su ex, Daniela Celis. Una seguidora fue tajante al escribirle "Creo que le estás copiando el estilo a Nick, pero a vos no te queda. Buscá tu propio estilo, alguien que te ayude en eso. No trates de imitar".

Ante la repercusión, Thiago decidió no quedarse callado y enfrentó la situación con un descargo contundente. "Yo me voy a vestir como a mí me guste, no voy a hacer lo que a ustedes les guste", sentenció el ex Gran Hermano. Para evitar que la discusión escalara, agregó un comentario aclarando "Escribo esto con todo respeto".

Este cruce ocurre en un contexto personal movilizado para él. Recientemente, el joven se sinceró sobre su presente sentimental y personal tras ver a Daniela Celis enamorada de Nick Sícaro en televisión.

En ese sentido, confesó que "No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá". Además, realizó un misterioso anuncio diciendo "Se vienen cositas" en medio de este malestar.