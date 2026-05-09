Carmen Barbieri, siempre auténtica, participó en una charla profunda con Pampita donde repasó su presente personal. Durante el encuentro, la conductora impactó al revelar un dato sobre su vida que pocos imaginaban.

Al ser consultada por Carolina Ardohain sobre su actividad sexual, la actriz respondió con sinceridad "¿En el sexo? Uy, hace tanto". Ante la insistencia de la modelo, Carmen precisó que "Hace mucho. Será, qué sé yo... nueve, diez años".

La respuesta generó asombro en Ardohain, quien exclamó "¡Diez años, Carmen!", a lo que la invitada contestó "No sé... sí, no me acuerdo". Barbieri justificó este tiempo alejada de la intimidad explicando que "Porque estoy grande y el sexo tiene que ser con alguien muy especial. Que me mueva el piso, pero no por lindo ni porque tiene plata, ni porque...".

A pesar de que Pampita le sugirió que "Pero no le pongas tanta presión. Te podés divertir también", la madre de Fede Bal mantuvo sus requisitos. Ella aseguró que "No, tiene que ser alguien que me haga divertir. Alguien que tenga humor y que me mueva el piso, si no... siempre fui así, me parece (ríe). Tenía que ser muy inteligente, tener un humor maravilloso ¡y cantar bien!".

Incluso puso como condición que el hombre logre "Por lo menos no desafinar". Según su visión, "Ojo, el sexo no fue tan importante en mi vida como el amor, como la previa, el beso, la mirada, como ese gesto de amor que una vez tuvo alguien que salí después de Santiago".

En ese sentido, recordó con cariño a un hombre ajeno a los medios que no conocía a Tita Merello. La relación con Trapito, como ella lo llamaba porque se lo levantó en la calle, duró apenas siete meses.

Carmen relató un episodio ocurrido cuando llevaban cuatro o cinco meses de novios y él, un vendedor de insumos médicos, la llevó a una casa cerrada en el Gran Buenos Aires. En aquel momento de oscuridad, ella llegó a pensar "Ay, acá me la da, me corta en mil pedazos con un hacha". Sin embargo, la realidad fue una sorpresa romántica.

Barbieri describió que "Llegamos al lugar todo oscuro, un chalet todo cerrado. Se para en uno con todas las persianas bajas y me dice: ´Bajá´. Y de golpe se abren todas las persianas y aparecen payasos y globos. ¡Me morí de amor, claro! ¿Y sabés lo que me dijo? ´Bueno, ahora vas a poder hablar tu idioma. Ellos hablan como vos´. ¡Oooooh! Te amo, Trapito, sabés que te amo", finalizó con humor.