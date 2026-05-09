A metros de la Comisaria Octava, robaron una carnicería

Walter Quiroga llegó a su carnicería de la calle Rivadavia, en la localidad de Media Agua, para comenzar un nuevo día de trabajo, pero la realidad lo golpeó de frente. A pesar de estar a apenas media cuadra de la Comisaría 8ª y contar con rejas de seguridad en el frente, unos delincuentes forzaron una puerta trasera para entrar al local.

Lo más llamativo para el propietario fue el objetivo de los ladrones, quienes ignoraron el dinero y otros objetos de valor. El dueño detalló que "los delincuentes no se llevaron dinero ni otros elementos de valor, sino que apuntaron directamente a la carne". Entre lo robado se encontraban entre siete y ocho piezas enteras de blanda, además de diversos cortes y chorizos.

Quiroga ya conocía el sabor amargo de la inseguridad por un negocio previo en una zona alejada. Sin embargo, sobre esta ubicación admitió que "pensó que en este nuevo punto estaría más resguardado". Mientras intentaba asimilar el impacto, el damnificado señaló que "todavía continuaba revisando el local para determinar con precisión qué más pudo haber sido robado".