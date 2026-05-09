El dolor de Marcela Kloosterboer por la muerte de un ser querido

Marcela Kloosterboer atraviesa un momento de profundo dolor y decidió abrir su corazón en redes sociales con un emotivo posteo que conmovió a sus seguidores este nueve de mayo de 2026 a las 11:37 hs.

A través de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos y recuerdos muy especiales para despedirse de Perri, la perrita que la acompañó durante los últimos 10 años y que se convirtió en un miembro fundamental de su familia. La artista comenzó su mensaje con mucha emoción al expresar que "Perri de mi vida, me duele el corazón de tener que despedirte".

Luego recordó cómo fue el día en que apareció en sus vidas al señalar que son "10 años desde el día que te encontramos en Panamericana corriendo asustada por la tormenta". Según relató, el vínculo fue inmediato ya que "Te subiste al auto corriendo y te trajimos a casa, la perrita más buena del mundo, ahí le quedó el nombre, Perri".

Con el paso de los años, el animal también formó un fuerte lazo con sus vecinos y amigos, al punto de tener dos familias. Marcela explicó que a los cinco años empezó a ir de visita a la casa de enfrente, con su amiga Martina e Iván y de a poco empezaron a compartir su tenencia. Perri se movía con libertad porque "Iba de acá para allá cuando quería y si iba a haber tormenta, se daba cuenta 10 minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso".

La actriz habló de la última noche que compartieron juntos sin imaginar que sería el final y expresó que "Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu, fue una despedida sin saberlo".

Finalmente, dejó unas palabras cargadas de amor al decir que "Mi gorda, te extrañamos en cada lugar de la casa. Siempre al lado nuestro. En todos los momentos de mis hijos, acompañándolos siempre de cerca. Gracias por tanto gorda. Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa".