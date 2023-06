Este martes, se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga al funcionario judicial Mario Parisí, en la que la defensa había solicitado por segunda vez una probation, pero finalmente, la Justicia volvió a rechazar este pedido. En este sentido, la denunciante, María Fernanda Sánchez, tomó la palabra y se refirió a la situación que atraviesa desde hace dos años.

Antes de anunciar su decisión, la jueza Celia Maldonado le cedió la palabra a la denunciante, quien con la voz quebrada expresó: “He transitado todo el proceso con mucho dolor y angustia. Sufrí amenazas, aprietes y manipulaciones, intentaron que modificara mi declaración o que desistiera de mi denuncia, pero aquí sigo porque confío en la Justicia”.

Además, aseguró que hace algún tiempo recibió amenazas y burlas por parte de Parisí a través de una red social y que denunció estos hechos oportunamente. Según explicó, el presunto violento se burlaba de ella por ser ignorante en materia de derecho.

A su vez, Sánchez aseguró haber visto en carne propia el amiguismo que existe entre el denunciado y varios funcionarios del Poder Judicial, lo que a su entender, dilata y entorpece el avance normal de la causa.

“He asistido a casi todas las audiencias, eso hace que tanto yo, como mi familia, sigamos sufriendo mucho con la situación. Esto no es solo por mí, también lo hago por otras mujeres de las cuales recibí mucho apoyo y acompañamiento. Me costó mucho tener que acudir a los medios y salir a la calle para pedir justicia. Yo merezco ser escuchada, también tengo dignidad y para mí esto no es fácil. No tengo paz y el responsable de todo esto es Parisí”, expresó.

Sobre el final de su alocución y ya con la voz completamente quebrada, la mujer dijo: “He sido muy respetuosa en todo el proceso, he tenido una conducta intachable y aun así me he visto basureada y ensuciada. Solo pido justicia, no puedo permitir que todo esto quede en la nada”.