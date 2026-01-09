Las empanadas rellenas de pollo, panceta y salsa blanca son una versión especial del clásico argentino, que combina la suavidad cremosa de la salsa blanca con el sabor intenso de la panceta y el pollo, ideal para servir en reuniones, picadas o como plato principal en cenas informales.

Aunque no existe una copia exacta de la receta de MDZ disponible públicamente en estas búsquedas, las variaciones tradicionales con pollo y salsa blanca (que pueden incluir panceta o tocino para dar sabor extra) suelen prepararse con ingredientes accesibles y pasos simples, resultando en empanadas jugosas y bien sazonadas.

Ingredientes esenciales

Tapas para empanadas (12 unidades)

Pollo cocido y desmenuzado

Panceta o tocino en cubitos

Cebolla y/o cebolla de verdeo picadas

Salsa blanca (hecha con leche, manteca y harina)

Sal, pimienta y condimentos al gusto

Huevo para pintar (opcional)

Preparación básica (resumen)

Preparar la salsa blanca: Derretí manteca, agregá harina y cociná brevemente. Añadí leche poco a poco removiendo hasta espesar; salpimentá al gusto. Cocinar el relleno: En una sartén, salteá la panceta hasta dorar y agregá la cebolla hasta que esté transparente. Incorporá el pollo desmenuzado y mezclá con la salsa blanca. Armar las empanadas: Colocá el relleno en el centro de cada tapa, sellá los bordes con agua y repulgá a gusto. Cocinar: Pintá con huevo y horneá hasta que estén doradas y crujientes o freí en aceite caliente según tu preferencia.

La combinación de sabores (la cremosidad de la salsa blanca, el toque salado de la panceta y la textura del pollo) convierte a estas empanadas en una opción distinta y sabrosa dentro de las clásicas empanadas argentinas. Puede servirse tanto caliente como tibia, y acompañarse con salsas o ensaladas frescas para balancear el plato.