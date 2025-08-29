Durante la grabación del programa Por el mundo en Tailandia, Marley sufrió un accidente que generó preocupación entre su equipo y el público. Junto a la modelo Karina Jelinek, el conductor exploraba unas catacumbas cuando ocurrió el incidente.

Según explicó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), la zona que debían atravesar provocaba miedo en Jelinek. "Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra", detalló la periodista, mostrando imágenes exclusivas donde Marley aparece con un corte en la cabeza y sangre en el rostro.

Publicidad

El golpe fue fuerte y Marley casi se desmaya, lo que alarmó a su equipo. Sin embargo, no fue necesario que le pusieran puntos gracias a un tratamiento con medicina china que detuvo la hemorragia. "Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos", agregó Shaw.

Desde Tailandia, Marley se expresó con humor en diálogo con el matutino de Telefe: "Estamos vivos". También contó que su principal preocupación era Karina Jelinek, quien padece fobia a las cuevas. "Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva", relató entre risas.

Publicidad

Recordó que ella estaba temerosa de ingresar y que él terminó golpeándose con una estalactita: "Ella estaba con miedo de meterse en la cueva, yo estaba preocupado por ella y me di con una estalactita mal". Tras el impacto, Marley quedó sangrando y con dolor de cabeza: "Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre".

El equipo y las personas locales se alarmaron ante la escena. "Los chinos estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre", relató Marley.

Publicidad

Ante la preocupación, llamaron a un médico y algunos del equipo insistían en trasladarlo a un hospital, pero finalmente el tratamiento con medicina china fue exitoso. "Estos (en referencia a su equipo de producción) todos exagerados diciendo que me tenían que llevar a un hospital", contó Marley. "Por suerte me pusieron una medicina china, no sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé".