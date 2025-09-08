Provinciales > Certamen provincial
Más de 180 sanjuaninas se inscribieron en la Emprendedora del Sol 2025
POR REDACCIÓN
La segunda edición de la Emprendedora del Sol ya comienza a tomar forma en San Juan. En solo dos semanas desde la apertura de la convocatoria, más de 180 mujeres de los 19 departamentos de la provincia se inscribieron en este certamen que busca distinguir el valor del trabajo y el espíritu emprendedor femenino.
El concurso, que se enmarca en la Fiesta Nacional del Sol, repartirá $73.000 millones en premios, además de capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para impulsar los proyectos. Su propósito central es visibilizar el aporte de las mujeres a la economía local, la innovación y el desarrollo social y productivo.
Tal como sucedió en la primera edición, cada departamento elegirá a su representante. Luego, un jurado compuesto por referentes del ámbito productivo definirá a la ganadora provincial, que obtendrá un premio mayor de $7.000.000.
En cada municipio, la ganadora recibirá $2.000.000, mientras que el segundo puesto accederá a $1.500.000. A esto se suma el reconocimiento provincial y una red de acompañamiento destinada a consolidar los proyectos participantes.
La convocatoria está abierta a mujeres mayores de 18 años con proyectos en marcha o ideas en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, en ámbitos tanto urbanos como rurales.
De este modo, San Juan se prepara para vivir una nueva edición de un certamen que no solo entrega premios, sino que también impulsa a las mujeres a convertirse en protagonistas del futuro productivo provincial.
Inscripciones y fechas
Las interesadas pueden registrarse hasta el 10 de septiembre, a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) o en las oficinas municipales. El cronograma contempla evaluaciones locales en septiembre, capacitaciones en octubre y la gran premiación el 22 de noviembre.
