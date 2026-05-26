La provincia de Río Negro puso en marcha la construcción del primer hospital financiado con regalías petroleras provenientes de Vaca Muerta, en una obra considerada estratégica para fortalecer el sistema de salud del norte patagónico. El nuevo centro sanitario se levanta en la ciudad de Catriel y demandará una inversión millonaria impulsada por los ingresos generados por la actividad hidrocarburífera.

El proyecto contempla la construcción de un hospital de alta complejidad que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención médica en la región. Según las autoridades provinciales, el establecimiento contará con guardias permanentes, áreas de internación, quirófanos, terapia intensiva y equipamiento tecnológico de última generación.

La iniciativa es financiada con recursos obtenidos a través de regalías petroleras derivadas del desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. El crecimiento de la actividad energética en la región permitió a Río Negro incrementar notablemente sus ingresos y destinar parte de esos fondos a infraestructura pública.

Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es transformar los recursos energéticos en obras concretas que mejoren la calidad de vida de la población. En ese sentido, destacaron que el hospital no solo beneficiará a los habitantes de Catriel, sino también a localidades vecinas y trabajadores vinculados a la industria petrolera.

La obra forma parte de un plan más amplio de inversiones públicas impulsado por la administración provincial para acompañar el crecimiento demográfico y económico generado por el desarrollo hidrocarburífero en la región. Además de infraestructura sanitaria, el programa incluye mejoras viales, educativas y de servicios básicos.

El avance del proyecto también reavivó el debate sobre el destino de las regalías petroleras y el impacto que la explotación de Vaca Muerta puede tener en las provincias productoras. Mientras algunos sectores reclaman una mayor distribución de los recursos, otros destacan que este tipo de obras representan un ejemplo concreto de reinversión en infraestructura social.