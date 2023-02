Massa anunció el ahorro de u$s 2100 millones en la compra de gas para el invierno

Con miras a los meses más fríos del año, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Gobierno argentino ya licitó la totalidad del refuerzo de gas necesario gracias a "una ventana de oportunidad" y que se ahorraran u$s 2100 millones de lo que se presupuestó para el abastecimiento energético.

Junto a Flavia Royón, secretaria de Energía, y el presidente de Energía Argentina (ex Enarsa), Agustín Gerez, Massa sostuvo que "los precios internacionales tienen volatilidad y en febrero se abrió una ventana de oportunidad y ENARSA licitó la totalidad de los barcos necesarios".

"Es importante porque baja el costo de generación energética y porque pone a la argentina en posición de una licitación global para dar certidumbre a la industria, a los hogares y a las cuentas públicas", detalló el ministro sobre la suma que se ahorrará el país tras esta compra.

Massa especificó que de los US$ 3.465 millones que la Argentina tenía presupuestados, se utilizaron US$ 1.313 millones para realizar esta compra. "Se generó un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones", informó.

Además, durante el breve mensaje donde anunció esta adquisición de gas licuado, el ministro entregó detalles de cómo serán los pagos: "Será en cuotas fijas y planas desde el BCRA sin estar atados a los vaivenes que tiene el cambio de precio de mercado".

Cae el gasto en la importación de un insumo clave y se liberará una importante cantidad de dólares

Como publicó El Cronista antes del anuncio, el combustible será provisto por los traders BP Gas Marketing Limited (Gran Bretaña), Vitol SA (Suiza) y Total Energies Gas & Power Limited (Francia) y los barcos llegarán entre el 15 de marzo y el 5 de agosto de 2023 al puerto de Escobar.

A LA ESPERA DEL GASODUCTO

Esta movida de ENARSA acompañada por el Ministerio de Economía que EL Cronista informó en los últimos días y hoy Massa confirmó, logrará un ahorro además de asegurarse el extra de GNL que necesita para atravesar el invierno a la espera de que esté en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner.

"La puesta en marcha del gasoducto nos permitirá un ahorro energético porque tendrá el valor fijado por el Plan Gas", aseguró Massa sobre el esquema que negoció el Gobierno con las empresas y con el que espera poder lograr mayor productividad en Vaca Muerta para abastecer la demanda.

Massa anunció el ahorro de u$s 2100 millones en la compra de gas para el invierno

Los dos tramos de gasoducto serán claves para el cierre de este Gobierno y también para el que viene, pero esta movida que le permitirá al Ejecutivo ahorrar dólares en un año con una dura sequía le darán oxígeno a las cuentas públicas y a las arcas del Banco Central, además de asistir a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último, el ministro cerró con la afirmación de que "este ahorro que contribuye al orden fiscal tiene la tranquilidad que se podrá ver en los bolsillos de los ciudadanos y de la industria, con un precio mucho mejor al planificado".

FUENTE: EL CRONISTA