Matías Alé casi muere en un incendio: cómo quedó su casa tras el fuego

Matías Alé debió ser trasladado de urgencia al sanatorio Las Lomas de Nordelta tras sufrir un accidente doméstico en su vivienda. El siniestro se originó en su cocina mientras el artista se duchaba, al dejar accidentalmente una caja con mercadería sobre una hornalla eléctrica que estaba encendida.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, las imágenes del interior son impactantes y muestran que el sector quedó totalmente quemado.

Debido a la emergencia, Alé no pudo asistir a una entrevista que tenía pautada con Carlos Monti para el programa MBA. Médicamente, el actor presentó dolor en el pecho, ardor y dificultades respiratorias tras inhalar grandes cantidades de monóxido de carbono, lo que motivó la intervención de una ambulancia y su posterior permanencia bajo observación para descartar una intoxicación grave. Aunque el fuego fue focalizado y controlado por los bomberos, los daños materiales en la propiedad fueron significativos.

Su esposa, Martina, llevó tranquilidad a través de un mensaje en el que confirmó que el traslado a la guardia fue preventivo. "Estamos bien los tres", expresó, acompañando sus palabras con una fotografía del actor sonriente junto a su perro. La joven agradeció el apoyo de quienes se preocuparon y la comprensión de los compromisos laborales que debieron ser reprogramados ante la situación.