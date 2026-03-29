Minutos después de cruzar la meta y colgarse la medalla de campeón del Ironman 70.3 San Juan 2026, Pablo Bien se mostró conmovido por el apoyo del público local. El bahiense, que dominó la competencia con un tiempo de 3:51:01, habló sobre su estrategia de carrera, el misterio de su chip de cronometraje y la especial dedicatoria para su familia.

"Estoy muy contento, es un lugar único y la gente es espectacular. El evento fue perfecto", lanzó el triatleta aún con las pulsaciones altas. Respecto al clima, señaló que aunque el calor se hizo sentir, la falta de viento fue clave: "Nos permitió que se disfrute y sea una carrera rápida, linda y prolija".

El misterio del chip y la estrategia en la bici

Uno de los momentos de incertidumbre durante la transmisión fue la ausencia de datos de Bien a la salida del agua. "El chip siempre estuvo ahí, me lo sacaron recién al llegar. No sé qué pasó, capaz hubo una pérdida de señal, pero siempre vine adelante", aclaró el deportista, llevando tranquilidad a sus seguidores que no podían rastrear su posición en la aplicación oficial.

Sobre su desempeño deportivo, Bien explicó que su plan fue "conservador pero firme". "Desde que me subí a la bici traté de poner un ritmo alto. En el kilómetro 50 decidí poner todo para hacer una luz de ventaja. Cuando llegué al final de la autopista vi que tenía más de dos minutos de distancia y decidí no bajar la fuerza", detalló el ganador, quien entró al pedestrismo con una diferencia física y mental inalcanzable para sus perseguidores.

"Se lo dedico a mi hija"

Al ser consultado sobre qué pasaba por su cabeza en los kilómetros finales por las calles de la Capital, la emoción ganó terreno. "Siempre pienso en mi nena, que cumple dos años el mes que viene. A veces le robo tiempo a ella y a mi familia para entrenar, pero ellos me permiten hacer esto que tanto me gusta", confesó.

La dedicatoria final fue directa al corazón de su entorno: "A mi hija, mi señora y mis viejos, que son mis primeros fanáticos. También a mis amigos que me acompañaron y a toda la gente que me escribe. Todo eso hace que uno valore más el esfuerzo", concluyó el bahiense, quien ahora se prepara para lucir, y hasta dormir, con la medalla dorada conseguida en suelo sanjuanino.